С начала зимы температура в Москве четыре раза обновляла максимум

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Максимумы температуры в столице были четыре раза перекрыты с начала зимы. Об этом заявила главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова, сообщает РИА Новости.
Это происходило 7, 29, 30 декабря и 7 января. Таким образом эта зима стала одной из самых теплых за 10 лет.
По словам метеоролога, температурная аномалия в первую половину зимы составила плюс 6,1 градуса. Еще более теплая зима была в столице в 2006–2007 годах. Тогда аномалия составляла аж плюс 9.
Самым теплым зимним днем стало 17 декабря, когда столбики термометров поднялись до отметки плюс 8,2 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована в ночь на 13 января.
Декабрь был теплым, но пасмурным. Как рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, за весь месяц солнце светило в столице всего 6–7 минут.
В ближайшие дни в столице будет холодно. Ночью температура будет понижаться до 10 градусов мороза. Во второй половине недели синоптики обещают мощные снегопады. Однако в выходные потеплеет до 0 градусов.
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