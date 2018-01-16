Общественники высказались против самостоятельных поездок детей в поездах

Общественники выступили против предложения разрешить детям самостоятельно ездить в поездах дальнего следования. Об этом сообщает RT.
Такое мнение высказала член общественной организации "Родительское всероссийское сопротивление" Надежда Храмова.
"В 10 лет ребенок уже достаточно много умеет по самообслуживанию, поэтому может казаться, что он может сам покушать или сходить в туалет. Проводник может только регламентировать, а взаимоотношения друг с другом? Бросать детей на взрослого человека — это очень непросто. С 12−14 лет − да, когда у ребёнка достаточный опыт поведения", − сказала она.
Ранее глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов заявил, что дети старше 10 лет смогут самостоятельно ездить в поездах уже в 2018 году.
Сейчас дети могут ездить в поездах без родителей только в группах. Для поездки необходимо нотариально заверенное разрешение одного из родителей.
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