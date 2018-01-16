40% россиян продлили себе новогодние каникулы – исследование

Фото: YAY/ТАСС/Galyna Andrushko
Около 40 процента россиян продлили себе новогодние каникулы. К такому выводу пришли специалисты сервиса путешествий Туту.ру, проанализировавшие данные о покупке авиабилетов.
Треть российских туристов вернулась с отдыха в первую рабочую неделю января. Еще 6,5 процента продлили новогодние каникулы на две недели.
Почти все россияне (99 процентов), отправившиеся в отпуск на новогодние каникулы, вернутся домой до конца января. Возвращение еще одного процента может растянуться вплоть до мая.
Отмечается, что наиболее востребованными у россиян направлениями на Новый год стали Сочи, Симферополь и Калининград. Среди европейских городов лидируют Прага, Мюнхен и Париж. В ближнем зарубежье спросом пользовались Кишинев, Тбилиси и Баку, а в дальнем − Бангкок, Дубай и Стамбул.
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