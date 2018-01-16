Похолодание до минус 6 градусов и снег ожидаются в столице во вторник

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Днем во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет снег.

"Облачно с прояснениями, местами небольшой снег", – говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве составит минус 4–6 градусов, ночью – от 5 до 7 градусов мороза. Ветер южный, юго-восточный, 5–10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что морозы, которые пришли в столичный регион, задержатся еще на пять дней. После этого ожидается небольшое потепление с осадками. Дневная температура останется на уровне 4–6 градусов мороза, что, по словам синоптиков, является теплой погодой для этого времени года.