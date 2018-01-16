Похолодание до минус 6 градусов и снег ожидаются в столице во вторник

Фото: ТАСС/Zuma/Wu Zhuang
Днем во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет снег.
"Облачно с прояснениями, местами небольшой снег", – говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве составит минус 4–6 градусов, ночью – от 5 до 7 градусов мороза. Ветер южный, юго-восточный, 5–10 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что морозы, которые пришли в столичный регион, задержатся еще на пять дней. После этого ожидается небольшое потепление с осадками. Дневная температура останется на уровне 4–6 градусов мороза, что, по словам синоптиков, является теплой погодой для этого времени года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: