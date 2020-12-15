Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода ждет жителей столичного региона в среду, 16 декабря, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов. Также возможна гололедица.

"Преимущественно без осадков", – добавляют в Гидрометцентре.

Температурные показатели не изменятся и в ночь на четверг, 17 декабря. Сохранится и облачность. Однако в темное время суток синоптики прогнозируют снег.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что перед праздниками Москву ожидают несколько сильных снегопадов.