Сбербанк планирует запустить оплату по улыбке в кафе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тестирование технологии оплаты по улыбке в кафе проводят в Сбербанке. Об этом рассказал первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

"По этой технологии оплатить покупку в кафе можно, улыбнувшись в камеру с чипом искусственного интеллекта", – пояснил он во время конференции "Финтех Online".

По его словам, технологию тестируют в одной из сетей кофеен.

"Это очень просто и удобно, а также не потребуется больших затрат. А для клиентов всегда приятно дополнительно улыбнуться", – добавил Ведяхин.

Ранее сообщалось, что Сбербанк рассматривает возможность создания своей криптовалюты.