В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Привитые вакциной "ЭпиВакКорона" добровольцы чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что первую дозу вакцины в рамках пострегистрационных клинических испытаний получили 1 316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет.

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что нежелательных последствий после вакцинации у участников исследования не выявлено.

Ранее стало известно, что вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России. Добровольцам выдают памятки с правилами поведения после процедуры.

В центре "Вектор" отмечали, что после вакцинации "ЭпиВакКороной" следует избегать переохлаждения и перегрева и не употреблять алкоголь. Сообщалось, что особой подготовки перед вакцинацией не потребуется.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

