В Москве скончался журналист Сергей Горбунов

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В Москве на 64-м году жизни скончался журналист Сергей Горбунов, сообщает ТАСС.

О причинах смерти не уточняется. О месте и времени прощания будет сообщено позднее.

Горбунов проработал в ИТАР-ТАСС почти 20 лет, затем перешел в РИА Новости, где был замруководителя, а затем – руководителем Главной дирекции информации агентства.

После назначения на пост заместителя генерального директора РИА Новости в 2006 году создал дирекцию специальных проектов.

В последние годы работал советником гендиректора МИА "Россия сегодня".