В Москве скончался журналист Сергей Горбунов

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В Москве на 64-м году жизни скончался журналист Сергей Горбунов, сообщает ТАСС.
О причинах смерти не уточняется. О месте и времени прощания будет сообщено позднее.
Горбунов проработал в ИТАР-ТАСС почти 20 лет, затем перешел в РИА Новости, где был замруководителя, а затем – руководителем Главной дирекции информации агентства.
После назначения на пост заместителя генерального директора РИА Новости в 2006 году создал дирекцию специальных проектов.
В последние годы работал советником гендиректора МИА "Россия сегодня".