В Госдуме прокомментировали запрет использовать квартиры в качестве гостиниц

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Заместитель председателя парламентского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях. Об этом сообщает RT.

По его словам, если помещение будет оформлено в качестве хостела для предоставления гостиничных услуг, то правило будет распространяться на посуточную аренду. Использовать под предоставление гостиничных слуг сейчас можно только нежилые помещения.

"Если помещение оформляется как нежилое, тогда, пожалуйста, хоть посуточно, хоть поминутно используйте, с соответствующим, конечно, оформлением", – отметил депутат.

Согласно Жилищному кодексу, жилые помещения могут использоваться только для постоянного проживания, а для временного проживания существуют общежития. Поэтому правительственное постановление лишь привело в соответствие Жилищный кодекс и Закон об оказании гостиничных услуг, заключил Качкаев.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил пользования жилыми помещениями. Новая законодательная норма запретит использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Запрет также относится к размещению промышленных предприятий в квартирах и миссионерской деятельности.

