"Культурный марафон" для школьников продлен до 1 декабря

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Образовательный проект "Культурный марафон" продлили до 1 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РФ.

В министерстве рассказали, что к организаторам проекта обратились жители Кабардино-Балкарской республики, Башкирии, Тывы и Тюменской области. Они просили предоставить возможность школьникам принять участие в проекте и получить образовательный и культурный опыт.

Проект содержит тесты, задания, сценарии уроков, которые посвящены самым разнообразным сферам культуры: кино, архитектуре, театру и музыке. Школьники могут послушать музыкальные композиции, посмотреть фрагменты фильмов и спектаклей, а также изучить эскизы архитекторов.

В пресс-службе пояснили, что ключевым звеном проекта считается образовательный тест, который к настоящему моменту прошли более 400 тысяч школьников России. Всего же в проекте уже приняли участие около 80 тысяч преподавателей, библиотекарей и родителей.

Присоединиться к "Культурному марафону" может любой учитель, родитель и учащийся после регистрации на сайте проекта.



"Это наш город": культурный марафон в столице

Ранее в школах Москвы начался образовательный проект "Урок с чемпионом". В ноябре и декабре столичных школьников ждут мастер-классы по баскетболу, гандболу и мини-футболу.

Занятия с учениками московских школ проведут олимпийский чемпион Денис Кривошлыков, чемпионка Европы Оксана Рахматулина, игрок баскетбольного клуба МБА Никита Баринов.

