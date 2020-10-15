Облачная погода ожидается в четверг в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Облачная погода установится в Москве и Подмосковье в четверг, 15 октября. Об этом сообщает сайт "Метеоновости".
Как сообщают синоптики, днем столичный регион окажется во власти южной части антициклона. При этом в некоторых районах города могут пройти небольшие дожди.
"Максимальная температура в Москве достигнет 13-15 градусов тепла, по области до плюс 16 градусов", – рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что в столице будет дуть юго-западный ветер. Местами его порывы возрастут до 17 метров в секунду.
"Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%", – отмечают метеорологи.
В столичном регионе продолжается нехарактерная для середины октября теплая погода. Атмосферное давление понижается, что скажется на самочувствии метеозависимых людей. Особенно тяжело будут ощущать себя граждане, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания и суставов, а также перенесшие сосудистые нарушения и осложнения кислородной недостаточности.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил о приходе предзимья в центр европейской части России. При этом температурный фон будет варьироваться около или ниже нормы.
Кроме того, москвичей предупредили о ночных заморозках в выходные. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится на 4–5 градуса относительно нормы.
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