Задолжавший по кредиту житель Ставрополья пытался заколдовать приставов

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Житель Ставрополья пытался заколдовать судебных приставов и внушить им, что у него отсутствует задолженность по кредиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на регионально управление ФССП.

С неплательщика взыскали 160 тысяч, арестовав его счета. Банк обратился в суд после того, как мужчина перестал вносить ежемесячные платежи и общаться с представителями финансовой организации.

Получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, должник явился в отдел со скандалом и заявил о дискредитации дипломированного целителя и мага со стороны сотрудников.

Несмотря на увещевания со стороны судебных приставов, мужчина продолжил ежедневно ходить в структурное подразделение, "пытаясь магическими способами внушить работникам службы, что он не является должником".

После получения СМС-уведомления об аресте банковских карт неплательщик был вынужден перевести на депозитный счет отдела 160 тысяч рублей задолженности и 11-тысячный исполнительский сбор.

Ранее Минфин предложил на законодательном уровне запретить банкам навязывать гражданам дополнительные услуги к кредитам, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.