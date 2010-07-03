Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:08

Задолжавший по кредиту житель Ставрополья пытался заколдовать приставов

общество происшествия

Фото: depositphotos/mizar_219842

Житель Ставрополья пытался заколдовать судебных приставов и внушить им, что у него отсутствует задолженность по кредиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на регионально управление ФССП.

С неплательщика взыскали 160 тысяч, арестовав его счета. Банк обратился в суд после того, как мужчина перестал вносить ежемесячные платежи и общаться с представителями финансовой организации.

Получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, должник явился в отдел со скандалом и заявил о дискредитации дипломированного целителя и мага со стороны сотрудников.

Несмотря на увещевания со стороны судебных приставов, мужчина продолжил ежедневно ходить в структурное подразделение, "пытаясь магическими способами внушить работникам службы, что он не является должником".

После получения СМС-уведомления об аресте банковских карт неплательщик был вынужден перевести на депозитный счет отдела 160 тысяч рублей задолженности и 11-тысячный исполнительский сбор.

Ранее Минфин предложил на законодательном уровне запретить банкам навязывать гражданам дополнительные услуги к кредитам, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика