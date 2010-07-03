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18:48

Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрылись из-за превышения уровня воды

общество погода

18:48

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Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Затворы Комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге 15 сентября закрылись в связи с возможным повышением уровня воды в дельте Невы до опасных значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В 16:57 затворы на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты. Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива", – сказано в сообщении.

По данным на 17:30 по Москве, уровень воды по гидропосту "Горный институт" составляет +98 сантиметров, по Финскому заливу +114 сантиметров.

Наводнение в Санкт-Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.

В это воскресенье, 15 сентября, в Санкт-Петербурге усилился ветер и повысился уровень воды в Неве.

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общество погода

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