Дроздов рассказал, как прогонять забредающих в Москву лосей

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Появляющихся в городской черте лосей нужно издалека отгонять веточкой в лес, приговаривая "кыш-кыш". Об этом рассказал телеведущий Николай Дроздов, слова которого приводит Агентство "Москва".
По его словам, браконьеров и волков в Москве и области нет, так что лоси хорошо размножаются. Отдельно взятые особи уходят искать себе никем не занятую территорию, что и приводит к их появлению в городе.
"Их нужно немножко сторониться, не раздражать, а потихонечку, издалека отгонять веточкой в лес, сказать "кыш-кыш". А то лось может с испугу человеку навредить – ударить копытом, например", – сказал Дроздов. Он также пояснил, что случаи выхода лосей в город характерны для осеннего времени.
Лось угодил в пруд 15 сентября на Вешняковской улице в Москве, убегая от полицейских. Выбраться из водоема без посторонней помощи животному не удалось.
Чтобы вытащить лося, спасателям потребовалось задействовать снаряжение для альпинистов и кран-манипулятор.
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