Дроздов рассказал, как прогонять забредающих в Москву лосей

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Появляющихся в городской черте лосей нужно издалека отгонять веточкой в лес, приговаривая "кыш-кыш". Об этом рассказал телеведущий Николай Дроздов, слова которого приводит Агентство "Москва".

По его словам, браконьеров и волков в Москве и области нет, так что лоси хорошо размножаются. Отдельно взятые особи уходят искать себе никем не занятую территорию, что и приводит к их появлению в городе.

"Их нужно немножко сторониться, не раздражать, а потихонечку, издалека отгонять веточкой в лес, сказать "кыш-кыш". А то лось может с испугу человеку навредить – ударить копытом, например", – сказал Дроздов. Он также пояснил, что случаи выхода лосей в город характерны для осеннего времени.

Лось угодил в пруд 15 сентября на Вешняковской улице в Москве, убегая от полицейских. Выбраться из водоема без посторонней помощи животному не удалось.

Чтобы вытащить лося, спасателям потребовалось задействовать снаряжение для альпинистов и кран-манипулятор.