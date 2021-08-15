Минздрав Кузбасса проверяет поликлинику, где врач нагрубила пациентке

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Минздрав Кузбасса проводит проверку после информации об инциденте в поликлинике Новокузнецка, где врач грубо общалась с пациенткой, жаловавшейся на температуру. Об этом сообщает РИА Новости.

"Министерством здравоохранения Кузбасса начата проверка соответствия качества оказываемой медицинской помощи в указанном амбулаторном подразделении данной медорганизации. По результатам проверки будет намечен план корректирующих мероприятий", – говорится в сообщении.

До этого в Telegram-каналах и социальных сетях появилось видео, на котором врач грубо общается с пациенткой. На кадрах видно, что женщина жалуется на высокую температуру, которая держится у нее девятый день подряд. На это доктор ей заявляет, что нужно было приходить раньше и что температуры у обратившейся к ней женщины не было. После того, как пациентка сказала, что снимает происходящее, врач использует нецензурную лексику.

Ранее в Санкт-Петербурге организовали проверку по факту отказа водителя маршрутного такси везти пассажира с ДЦП.