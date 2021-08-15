На природных территориях Москвы возобновились занятия по скандинавской ходьбе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Занятия скандинавской ходьбой для участников программы "Московское долголетие" снова будут проходить на природных территориях столицы. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства города, тренировки на свежем воздухе проходят по расписанию.
Уточняется, что во время занятий горожан будут сопровождать сертифицированные инструкторы. Сначала с участниками проводят разминку, а потом им вручают специальные палки для скандинавской ходьбы.
Кроме того, чтобы попасть на занятия, нужно получить QR-код. Для записи в проект понадобится паспорт, СНИЛС и социальная карта. Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии: +7 (495) 777-77-77.
В конце июля занятия проекта "Московское долголетие" постепенно начали возвращать в офлайн-формат. Посещать их могут участники, которые сделали прививку от коронавируса или переболели им в течение последних шести месяцев.
Ранее главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац в День физкультурника провела фитнес-зарядку для жителей района Вешняки.
Участники не только занимались спортом, но и узнали много нового о пользе этого вида активного отдыха. По ее словам, фитнес – универсальный спорт для людей всех возрастов. Он помогает держать тело в тонусе, придает энергию и даже повышает умственную активность.
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