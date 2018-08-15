Венедиктов поблагодарил наблюдателей за повторное участие в выборах

15 августа 2018, 18:32
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов поблагодарил наблюдателей, которые уже во второй раз работают вместе с корпусом наблюдателей в столице.
"Несмотря на тяжелую работу, люди вошли во вкус, понимая, что это труд тяжелый. Они вернулись, работают в августе вместо своих отпусков, будут работать в сентябре и мы им очень благодарны", – цитирует Венедиктова Агентство "Москва".
Благодарность также высказал замглавы Общественного штаба, глава рабочей группы МГИК по образованию избирательных участков за пределами Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
15 августа началось обучение общественных наблюдателей по контролю за голосованием и подсчетом голосов на выборах мэра Москвы. Всего планируется обучить около четырех тысяч человек.
На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: