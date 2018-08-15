Венедиктов поблагодарил наблюдателей за повторное участие в выборах

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Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов поблагодарил наблюдателей, которые уже во второй раз работают вместе с корпусом наблюдателей в столице.

"Несмотря на тяжелую работу, люди вошли во вкус, понимая, что это труд тяжелый. Они вернулись, работают в августе вместо своих отпусков, будут работать в сентябре и мы им очень благодарны", – цитирует Венедиктова Агентство "Москва".

Благодарность также высказал замглавы Общественного штаба, глава рабочей группы МГИК по образованию избирательных участков за пределами Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

15 августа началось обучение общественных наблюдателей по контролю за голосованием и подсчетом голосов на выборах мэра Москвы. Всего планируется обучить около четырех тысяч человек.

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".