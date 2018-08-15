Эксперты призвали создать в каждом районе столицы центры культурного притяжения

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

В каждом столичном районе нужно создавать центры культурного притяжения, заявил главный редактор журнала "Московское наследие" Филипп Смирнов на встрече с экспертами в сфере благоустройства, которая прошла в избирательном штабе кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, потенциал исторического наследия Москвы недооценен. "Если брать окраины, например, Коптево – прекрасное место. Там Тимирязевская академия, там одна из первых станций погоды, синоптики там сидят прекрасные. Там прекрасный музей, в котором собрание живописи, посвященное коневодству", – цитирует Смирнова Агентство "Москва".

Он отметил, что в столице появится связанность в плане исторического наследия, если будут "разработаны районные маршруты и районные музеи, может, музеи под открытым небом".

"Можно воспользоваться тем, что есть уже под открытым небом, чтобы появилась эта связанность", – сказал Смирнов. В свою очередь архитектор, один из основателей архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро отметил, что масштабные мероприятия должны проводиться не только в центре, но и на окраинах города.

"Есть Братеевский каскадный парк, прекрасный парк, вдоль реки расположена очень интересная площадка, которая дает новые возможности. Например, там будет фестиваль фейерверков. Это международного уровня событие", – отметил он.

Советник руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев сообщил, что нужно развивать пешеходную зону.

"Мы видим, что у нас количество пешеходов выросло в три раза. Очень важно обратить внимание, на мой взгляд, именно на пешеходную связанность, на качество связи внутри районов", – сказал Митяев.

Руководитель проекта разработки стандартов комплексного развития территорий Алексей Муратов отметил, что нужно создать баланс между центром столицы и окраинами. По его мнению, программа "Мой район" сможет решить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин заявил о востребованности благоустройства периферийных районов столицы. По словам кандидата, не тратиться на благоустройство, все равно, что не заниматься ремонтом собственного дома.

Все кандидаты провели серию встреч с жителями города, экспертами и представителями общественных организаций. На них обсуждали вопросы благоустройства, здравоохранения, транспорта, миграции и сохранения исторических памятников.