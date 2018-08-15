Дегтярев подал в суд на Балакина для отмены его регистрации кандидатом в мэры

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Кандидат в мэры столицы от ЛДПР Михаил Дегтярев подал в Мосгорсуд на другого кандидата − Михаила Балакина от "Союза горожан" для отмены его регистрации.

"По поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского я подал в суд на отмену регистрации кандидата Балакина", − цитирует Дегтярева Агентство "Москва". Кандидат в мэры от ЛДПР назвал Балакина "политическим мошенником", обвинив его в том, что после выборов 2014 года тот потерял связь с партией ЛДПР, а "его "СУ-155" развалилась, погребя под собой деньги десятков тысяч дольщиков".

Дегтярев также выразил возмущение, что теперь Балакин "идет в мэры Москвы от некой "партии", заявляет себя опытным хозяйственником и строителем". "Поменьше нам надо таких "хозяйственников" − подчеркнул кандидат от ЛДПР.

Ранее в ходе теледебатов Дегтярев заявил, что будет добиваться снятия Балакина с выборов мэра.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".