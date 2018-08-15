Кандидат в мэры Собянин наградил лучших волонтеров своего штаба

15 августа, 14:58
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин наградил лучших волонтеров своего избирательного штаба, сообщает Агентство "Москва". Награды получил 21 человек.
Собянин поблагодарил их и подчеркнул, что волонтеры посвящают свое личное время большой и очень важной работе, а также его поддержке. "Вы активно работаете с москвичами, вы собираете наказы, проблемы и рассказываете москвичам о том, что изменилось в городе. Очень важно, что многие вопросы, которые вы собрали, уже решаются, решаются сегодня. Вы все молодцы, я вас люблю, спасибо", – сказал Собянин.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Для участия в гонке зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".
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