Кандидат Собянин отметил значение благоустройства периферийных районов

15 августа, 14:54
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин заявил о востребованности благоустройства периферийных районов столицы во время встречи с экспертами в своем избирательном штабе.
"Сегодня по прошествии нескольких лет у нас есть определенный консенсус в обществе, что эти работы необходимы, нужны, востребованы, и кроме исторического центра города необходимо продолжать эти работы и на территории спальных районов", – цитирует кандидата Агентство "Москва". По его словам, вопросы о приведении в порядок общественных пространств задают на каждой встрече. Собянин также добавил, что приведение в порядок городских улиц началось именно со спальных районов.
По словам кандидата, не тратиться на благоустройство, все равно, что не заниматься ремонтом собственного дома. "Мы не хотим в грязном и разбитом городе жить. Мы хотим, чтобы он весь был красивый, благоустроенный и комфортный", – подчеркнул кандидат. Собянин также назвал благоустройство принципиально важным для развития города.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Для участия в гонке зарегистрированы пять из 33 кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".
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