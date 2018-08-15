В Ильинском сквере отреставрируют памятник героям Плевны

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Памятник героям Плевны в Ильинском сквере планируют отреставрировать. Подрядчика выберут через конкурс, сообщает Агентство "Москва".

Победитель конкурса подготовит проект реставрации и сметную документацию. Работы необходимо провести за 324 рабочих дня с даты заключения контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 сентября.

Памятник героям Плевны работы архитектора Владимира Шервуда построили в 1887 году. Он расположен рядом со станцией метро "Китай-город".

Чугунный восьмигранный шатер-часовню венчает православный крест, а боковые грани украшены четырьмя горельефами. Рядом расположены чугунные тумбы с надписями "В пользу увечных гренадер и их семейств".