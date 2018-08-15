В Мосгордуме посоветовали родителям выбирать семейные детсады вместо частных

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В Мосгордуме посоветовали столичным родителям выбирать семейные детсады вместо частных ради безопасности детей. Об этом заявила зампредседателя комиссии Мосгордумы по образованию Ольга Ярославская, сообщает Агентство "Москва".

"Мы готовы обучить маму, которая у себя дома организует государственный детский сад или предоставить воспитателя", – сказала она.

Ярославская отметила, что власти будут курировать такие семейные сады, их закрепят за образовательным учреждением. Также государство возьмет на себя все курсы повышения квалификации, сертификаты и проверки.

Депутат также напомнила родителям, что у детского сада обязательно должна быть лицензия. В этом случае условия пребывания детей будут соответствовать нормам.