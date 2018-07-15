Немецкие СМИ раскритиковали ФРГ за высокомерное отношение к России

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Представители немецких СМИ раскритиковали Германию за высокомерное отношение к России. ФРГ необходимо перестать представлять Россию страной с низким уровнем морали, заявила репортер Die Welt Катрин Шпер, подводя итоги ЧМ-2018.

По словам журналистки, на Западе активно публикуют материалы о политических и экономических проблемах в России. Шпер также удивила публикация одного из немецких коллег, где говорилось о том, что на чемпионате мира россияне вновь научились смеяться.

"Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем FIFA с трудом сможет найти подходящее место", − цитирует журналистку РИА Новости. Она напомнила, что Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, США и другие страны мира в прошлом пережили немало тяжелых и кровопролитных событий. Германия также не стала исключением, добавила Шпер. В связи с этим немецкая журналистка отметила, испытывает "абсолютно аполитичную радость", ожидая финальный матч чемпионата мира в Москве.