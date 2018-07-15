Путин пообещал продумать визовый режим для иностранных болельщиков

Фото: ТАСС/Zuma/Alexei Druzhinin
Владимир Путин заявил, что в России готовы сделать удобный визовый режим, чтобы иностранные болельщики смогли вернуться. По его словам, в России рады, что ЧМ-2018 развенчал мифы о стране, которые существовали за рубежом, передает "Интерфакс".
По его словам, зарубежные болельщики хотели бы вернуться в Россию и "мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим".
Жители РФ, по словам российского лидера, открыты к общению, сотрудничеству и реализации совместных проектов.
Путин также отметил, что подготовка к ЧМ-2018 была основательной.
Ранее сообщалось, что российский лидер посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу, посмотрит матч между сборными командами Франции и Хорватии, а также примет участие в награждении победителя.
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