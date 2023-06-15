Верховный суд РФ предложил не заключать под стражу за преступления средней тяжести

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Пленум Верховного суда России направил в Госдуму законопроект, предлагающий не заключать под стражу лиц, совершивших ненасильственные преступления средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

"Предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, только когда эти преступления носят насильственный характер", – следует из пояснительной записки к документу.

Помещать на время ареста в СИЗО по факту совершения ненасильственных преступлений средней тяжести суд предлагает только в исключительных случаях. В частности, если у человека нет места жительства, он нарушил условия ареста, скрылся от следствия и суда или его личность не удалось установить.

Помимо этого, Верховный суд считает неправильным заключать под стражу совершивших ненасильственные преступления средней тяжести женщин и детей. По делам о насильственных преступлениях лиц таких категорий предлагают определять в СИЗО только в исключительных случаях.

Запрет на помещение в изоляторы также предлагают ввести в отношении граждан, страдающих тяжкими забоелваниями.

До этого аналогичные инициативы Верховного суда представил его председатель Вячеслав Лебедев. Помимо прочего, он заявил о необходимости закрепить возможность, при которой отсутствие у лица постоянного места жительства или пребывания не сможет считаться основанием для продления срока. Реализация вышеупомянутых предложений, по его мнению, будет способствовать повышению правовой защищенности граждан.

