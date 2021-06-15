Еще 3 045 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве от коронавируса выздоровели еще 3 045 пациентов. Всего количество выздоровевших в городе достигло 1 099 598 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

"В Москве выявлено 6805 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1705 человек. На ИВЛ находятся 468 человек", – говорится в сообщении.

По данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 14 185 новых случаев COVID-19.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике.

