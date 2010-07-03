Во ФСИН рассказали, где Кокорин и Мамаев могут отбывать оставшийся срок

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Осужденные за драки нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин и полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев могут остаться в СИЗО "Бутырка" отбывать оставшийся срок наказания. То же касается брата Александра Кокорина Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого. Об этом рассказали Агентству "Москва" в Федеральной службе исполнения наказания.

Там пояснили, что в каждом следственном изоляторе есть хозяйственные отряды, в том числе в "Бутырке". Любой желающий остаться в хозотряде пишет на имя начальника СИЗО заявление. Административная комиссия решает, подходит ли осужденный для хозотряда, уточнили во ФСИН.

Учитывается несколько критериев. Прежде всего человек должен быть впервые осужденным, а преступление – небольшой средней тяжести. Обращается внимание на состояние здоровья, учитывается мнение психолога и оперативника.

Осужденный также должен иметь профессию, поскольку там нужен рабочий человек. Футболисты, например, могут организовывать и проводить спортивные мероприятия в СИЗО, отметил источник.

Осенью прошлого года в кафе на Большой Никитской компания устроила драку с посетителями. Среди них был глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. У первого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы "Пекин" избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Подсудимые частично признали вину и извинились, но хулиганство отрицали.

В мае Пресненский суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1,5 годам колонии каждого. Полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили на месяц меньше. Решение обжаловали, но Мосгорсуд оставил его прежним.