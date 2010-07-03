Во ФСИН рассказали, где Кокорин и Мамаев могут отбывать оставшийся срок

Осужденные за драки нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин и полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев могут остаться в СИЗО "Бутырка" отбывать оставшийся срок наказания. То же касается брата Александра Кокорина Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого. Об этом рассказали Агентству "Москва" в Федеральной службе исполнения наказания.
Там пояснили, что в каждом следственном изоляторе есть хозяйственные отряды, в том числе в "Бутырке". Любой желающий остаться в хозотряде пишет на имя начальника СИЗО заявление. Административная комиссия решает, подходит ли осужденный для хозотряда, уточнили во ФСИН.
Учитывается несколько критериев. Прежде всего человек должен быть впервые осужденным, а преступление – небольшой средней тяжести. Обращается внимание на состояние здоровья, учитывается мнение психолога и оперативника.
Осужденный также должен иметь профессию, поскольку там нужен рабочий человек. Футболисты, например, могут организовывать и проводить спортивные мероприятия в СИЗО, отметил источник.
Осенью прошлого года в кафе на Большой Никитской компания устроила драку с посетителями. Среди них был глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. У первого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы "Пекин" избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
В мае Пресненский суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1,5 годам колонии каждого. Полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили на месяц меньше. Решение обжаловали, но Мосгорсуд оставил его прежним.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.