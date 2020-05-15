Сын актера из "Семнадцати мгновений весны" оборвал сирень в саду Верховного суда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории Верховного суда России задержали мужчину, который оборвал сирень.

"Мужчина пояснил, что хотел поздравить свою жену с четвертой годовщиной свадьбы, увидел на территории ВС белую сирень, перелез через забор и срезал несколько веток", – передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Позднее выяснилось, что задержанным оказался сыном советского актера Николая Прокоповича, известного ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Братья Карамазовы", "Ошибка резидента" и других.

Известно, что по факту инцидента была инициирована проверка.

Ранее сообщалось о том, что первая в Москве сирень расцвела в "Аптекарском огороде". Также из-за теплой зимы в парках столицы раньше времени распустились мускари, пролески и нарциссы.