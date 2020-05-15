Более половины новых пациентов с COVID-19 в Москве младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подтвердили 4 748 новых случаев коронавирусной инфекции. Более половины новых пациентов младше 45 лет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего в столице к настоящему моменту зарегистрировано 135 464 случая COVID-19. 39,6% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% – от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 79 лет, 6,7% – старше 80 лет и 6,4% – дети.
В Штабе напомнили, что под симптомами ОРВИ может скрываться новая коронавирусная инфекция, которая может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям для здоровья и жизни. По этой причине при первых признаках инфекции просят вызвать врача, а заниматься самолечением опасно.
За последние сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Итого в стране зарегистрировано 262 843 случая COVID-19, что на 4,2% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 113 человек. За весь период скончались 2 418 человек. Выздоровели за сутки 4 696 человек, а с начала эпидемии из больниц выписали 58 226 пациентов.
Российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.
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