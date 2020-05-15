Еще 1 235 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выздоровели 1 235 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1235 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24 562" – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Заммэра подчеркнула, что заниматься самолечением нельзя. COVID-19 ставят пациентам на основании теста.

По ее словам, при выписке все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4,2 миллиона случаев заражения, более 294 тысяч человек скончалось. В России выявлено 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.

Ранее Ракова рассказала, что вся статистика по смертности от коронавируса в столице является достоверной. По ее словам, столица придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о COVID-19.

Она подчеркнула, что в столице зафиксировано увеличение случаев смертности по сравнению с 2019 годом – на 1,8 тысячи человек. Аналогичная тенденция наблюдается в сравнении с 2018 годом – плюс 900 человек.