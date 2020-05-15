В ФМБА рассказали о результатах лечения пациентов с COVID-19 плазмой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали об эффекте от лечения пациентов с коронавирусом плазмой крови тех, кто уже перенес болезнь, сообщает газета "Известия".

Такой метод лечения стали применять с 30 апреля. По состоянию на 6 апреля результат от применения плазмы наблюдался у 8 из 20 пациентов. Подобное лечение не вызвало никакого эффекта у 12 человек, 11 из которых находились в тяжелом состоянии.

При этом уточняется, что клинический эффект проявился у 8 из 9 пациентов, состояние которых также оценивалось как тяжелое.

По словам специалистов, в тяжелых случаях протекания коронавируса малополезны и противовирусные препараты. Они оказывают воздействие лишь на один симптом, в то время как остальные продолжают проявляться.

Ранее специалисты ФМБА выявили нетипичный симптом коронавирусной инфекции. Они сообщили, что у двух человек, находящихся на лечении, было обнаружено воспаление брюшины. В связи с этим врачи предположили, что COVID-19 может протекать с клинической картиной серозного перитонита.