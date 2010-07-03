Около 280 бригад Мосводостока борются с последствиями дождя в столице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Порядка 280 бригад Мосводостока привлекли к работе в связи с осадками в столице, сообщает Агентство "Москва".

Задействовано 180 единиц техники, в том числе специализированной. Это необходимо, чтобы вода не скапливалась на проезжей части и во дворах, а также для бесперебойного движения общественного транспорта.

В Мосводостоке добавили, что при обнаружении скоплений воды можно оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

15 мая в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков – от 10 до 15 миллиметров. Дождь, гроза и сильный ветер сохранятся в городе до утра 16 мая.

Автомобилистам советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Парковать машины следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

ЦОДД призвал московских водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. Ожидается, что дорожная ситуация нормализуется после 20:00.