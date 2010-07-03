Самый бедный депутат в России заработал три копейки за год

Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал за 2018 год доход в три копейки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на соответствующий документ.
По декларации, транспортных средств и расходов у Труша нет. В отчетности за 2017 год сказано, что доход депутата отсутствует. В собственности у него есть только квартира площадью 49,1 квадратного метра.
Депутат родился в Благовещенске в 1978 году. В 2004 году он окончил Амурский государственный университет по специальности "дизайнер по интерьеру". После этого работал по специальности в частных компаниях, был ассистентом на кафедре дизайна в университете, занимался предпринимательством. Не женат, воспитывает дочь.
На прошлой неделе сообщалось, что доходы Сергея Собянина по итогам прошлого года составили 7,62 миллиона рублей. В собственности мэра Москвы имеется гараж на 26,8 квадратного метра, в пользовании – квартира на 308,1 квадратного метра.
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