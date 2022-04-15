Россиянам рассказали об отечественных винах

Фото: Агентство "Москва”/Денис Воронин

В России производят вина сорта каберне-совиньон, каберне-фран и алиготе. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал винный эксперт и бренд-амбассадор российского винодельческого хозяйства Сергей Александров.

"Многие, кто постарше, помнят, что алиготе была страшная кислуха в Советском Союзе. Тогда этот французский сорт тоже выращивали, но сегодня, при современной агрономической культуре, это совершенно другое вино. Я бы обратил внимание на эти сорта", – сказал Александров.

Эксперт также рекомендовал присмотреться к крымскому сорту кокур, из которого делают белое вино, тихое и игристое. Он пояснил, что в советские времена из этого сорта делали только сладкие вина, однако сейчас производят и сухие.

В Ростовской области и Краснодарском крае, сказал Александров, успешно работают с автохтонным сортом цимлянским черным и красностопом золотовским.

Ранее директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб рассказала, что российские вина в условиях санкций могут стать достойной заменой европейским благодаря качеству и адекватным ценам. По словам Сологуб, обратить внимание стоит на турецкие, аргентинские и чилийские вина, а также крафтовые вина из Армении.

