Психолог назвала способы быстрого продвижения по карьерной лестнице

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Для продвижения по карьерной лестнице необходимо поменять восприятие работы. Об этом в статье для Psychology Today рассказала коуч по деловому общению и психолог Нэнси Анковиц.
Она посоветовала тем, кто мечтает о повышении, найти внутреннюю мотивацию, так как в большинстве случаев увеличение зарплаты не влияет на эффективность труда. Психолог отметила, что работа должна удовлетворять финансовые потребности, однако после определенного момента появляются и другие.
"Например, исследование показало, что 71% опрошенных предпочли бы работать из любого места и в любое время, а не получать повышение", – пояснила Анковиц.
По ее словам, для успешного продвижения по карьерной лестнице необходимо сосредоточиться на результате, а не на цели. Она рекомендовала подумать о своем вкладе в компанию или сферу в целом. Психолог выразила мнение, что это придаст творческой энергии и вдохновения.
"Слишком часто мы ждем занятий, конференций и других мероприятий, чтобы получить желаемое обучение, когда оно доступно в рамках нашей работы. Опыт – лучший учитель, поэтому найдите способы включить его в свой рабочий процесс", – сказала Анковиц.
Коуч отметила, что для правильного движения в нужном направлении необходимо сформулировать конечный результат. Она также рекомендовала уделить больше внимания своим сильным сторонам и сообщать руководству о результатах деятельности.
Ранее психолог Светлана Колосова рассказала, что уровень тревожности в коллективе сначала повысился из-за коронавируса, а затем – из-за политических событий. Эксперт пояснила, что люди стали чаще читать новости, чтобы быть в курсе событий. В связи с этим она призвала заботиться о ментальном благополучии сотрудников.
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