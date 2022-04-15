Психолог назвала способы быстрого продвижения по карьерной лестнице

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Для продвижения по карьерной лестнице необходимо поменять восприятие работы. Об этом в статье для Psychology Today рассказала коуч по деловому общению и психолог Нэнси Анковиц.

Она посоветовала тем, кто мечтает о повышении, найти внутреннюю мотивацию, так как в большинстве случаев увеличение зарплаты не влияет на эффективность труда. Психолог отметила, что работа должна удовлетворять финансовые потребности, однако после определенного момента появляются и другие.

"Например, исследование показало, что 71% опрошенных предпочли бы работать из любого места и в любое время, а не получать повышение", – пояснила Анковиц.

По ее словам, для успешного продвижения по карьерной лестнице необходимо сосредоточиться на результате, а не на цели. Она рекомендовала подумать о своем вкладе в компанию или сферу в целом. Психолог выразила мнение, что это придаст творческой энергии и вдохновения.



"Слишком часто мы ждем занятий, конференций и других мероприятий, чтобы получить желаемое обучение, когда оно доступно в рамках нашей работы. Опыт – лучший учитель, поэтому найдите способы включить его в свой рабочий процесс", – сказала Анковиц.

Коуч отметила, что для правильного движения в нужном направлении необходимо сформулировать конечный результат. Она также рекомендовала уделить больше внимания своим сильным сторонам и сообщать руководству о результатах деятельности.

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