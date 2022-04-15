С 1 мая в России заработает "бесшовная" система поддержки семей с детьми

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С 1 мая в России начнет действовать так называемая бесшовная система поддержки нуждающихся семей с детьми от 3 до 17 лет, сообщила первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина.

Данная система предполагает оказание помощи на одинаковых условиях в течение всего периода, объяснила она. Баталина напомнила, что поручение о том, что система поддержки должна быть одинаковой и адресной – от беременности до совершеннолетия ребенка, дал президент РФ.

"Речь будет идти не просто об источнике финансирования, а о выстраивании единых условий, чтобы семья, если она нуждается в такой поддержке, независимо от возраста ребенка, переходила на следующий этап бесшовно – не менялись условия, правила, требования к составу семьи, источникам дохода", – сказала она на совещании в Совфеде.

По словам Баталиной, мерами поддержки также обеспечены беременные и семьи, в которых есть дети от нуля до трех лет, однако пока на разных условиях и с разными требованиями.

Ранее Владимир Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей, члены которых потеряли работу после 1 марта текущего года. Аналогичные законодательные изменения, по словам президента, должны быть приняты в отношении семей с детьми, чей суммарный доход существенно снизился после 1 марта.