Алтай остался единственным регионом РФ без подтвержденных случаев COVID-19

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Алтай остался единственным регионом России, где не выявлено заражений коронавирусной инфекцией, сообщает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что, помимо Алтая, без инфекции оставался Чукотский автономный округ. По последним данным, там зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Заболевание выявлено у мужчины, который 31 марта прибыл из Москвы в поселок Угольные Копи.

В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Это на 16,1% больше, чем днем ранее.

За последние сутки в России зафиксировано 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 65 регионах.

Больше всего заражений пришлось на Москву – 1 774. В Московской области заразились 272 человека, в Мурманской области – 137, в Санкт-Петербурге – 130.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.

