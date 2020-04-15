Почти 26% россиян рассчитывают отдохнуть за границей этим летом

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Предстоящим летом уехать в отпуск за границу планируют 25,9% россиян, которые приняли участие в опросе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.

Однако большинство опрошенных (74,1%) считают, что смогут уехать в отпуск этой осенью.

Большинство респондентов (96%) выразили уверенность, что режим самоизоляции закончится позже мая. 83,2% опрошенных сообщили, что они соблюдают все правила профилактики распространения COVID-19.

В опросе приняли участие 2,4 тысячи россиян.

Ранее совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко допустил возобновление международных рейсов в июле. Он отметил, что рассматривает оптимистичный и пессимистичный варианты развития событий. Вот ситуация с возобновлением рейсов в июле относится к первому варианту, подчеркнул Пономаренко.

По его словам, в худшем случае восстановление пассажиропотока будет происходить значительно медленнее и займет не менее 12 месяцев, то есть не ранее чем к середине следующего года.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончалось.

