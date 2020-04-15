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Москва 24

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Общество

01:41

Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах столицы.

По информации источника, в среду, 15 апреля, сплошной проверки водителей и пассажиров на наличие электронных пропусков не запланировано.

"Сплошная проверка электронных пропусков у водителей машин и их пассажиров на всех въездах в Москву пока откладывается", – сообщил источник.

Он отметил, что правительство Москвы выдало сотрудникам ГИБДД более пяти тысяч планшетов. С помощью этих гаджетов планируется осуществлять проверку электронных пропусков.

"Эта мера начнет действовать в ближайшие дни, когда система будет полностью отлажена, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев", – добавил источник.

По его данным, вместе с сотрудниками ГИБДД на постах будут присутствовать сотрудники Московской административной дорожной инспекции.

Ранее в Москве начала работу система пропусков для передвижения по городу. Получить документ можно несколькими способами, в том числе и онлайн.

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