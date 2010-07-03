Роспотребнадзор открыл горячую линию по вакцинопрофилактике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запустила горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики. Граждан будут консультировать с 15 по 29 апреля текущего года.

"Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках", – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечается, при осуществлении иммунопрофилактики граждане имеют право в том числе на бесплатные прививки, которые входят в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям. Эти прививки граждане могут сделать в государственных медицинских организациях. Также граждане перед прививкой могут пройти осмотр и при необходимости обследование, а также получить помощь при возникновении поствакцинальных осложнений.

Также граждане могут отказаться от прививок, написав отказ.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля по 1 октября проходит дополнительная вакцинация от кори. Касается она как граждан России, так и иностранцев, которые работают в РФ. Прививки должны получить все, кто не переболел корью и не был ранее вакцинирован от этой опасной болезни.

В некоторых регионах власти выпустили распоряжения о временном запрете посещения детсадов, школ, вузов теми, кто не привит.

Корь – инфекционное вирусное заболевание. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре.