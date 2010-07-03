Москвичи смогут обратиться к следователям через "ВКонтакте"

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Москвичи смогут обращаться к следователям СК через официальную страницу управления в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного СК, для обращения необходимо перейти по ссылке: https://vk.com/moscow.sledcom.

Отмечается, что через соцсеть можно направить сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, а также передать значимую для расследования уголовного дела информацию.

Кроме того, гражданам предлагают высказать свое мнение о работе сотрудников главка. В целях более оперативного реагирования в СК попросили при обращении указать телефон или электронный адрес заявителя.

Ранее сообщалось, что москвичи могут воспользоваться на сайте mos.ru электронной записью к ветеринару, чтобы отвести домашних животных на осмотр.