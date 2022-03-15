В Москве за сутки госпитализировали 193 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 193 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 162 человека, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки в Москве выздоровели еще 1 358 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В общей сложности число выздоровевших составило 2 524 854.

За последние 24 часа в столице выявили 999 новых случаев COVID-19. Скончался от последствий коронавируса 41 человек.

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что в России заболеваемость коронавирусом снизится к июню текущего года, после чего пандемия может завершиться.

