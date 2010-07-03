Детям из особенных семей оплатят отдых на море

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Правительство России оплатит летний отдых детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Об этом сообщает газета "Известия" в пятницу, 15 марта.

Издание уточняет, что семьям будут выдавать специальный сертификат, дающий право на бесплатный отдых. Проработкой механизма выдачи документа занимаются сотрудники Минпросвещения РФ. Право на получение сертификата получат и некоторые другие категории граждан.

По предварительным данным, власти оплатят отдых не менее миллиона семей. Реализация данной программы обойдется в 80 миллиардов рублей в год.

В начале марта замгендиректора ГАУК "Мосгортур" Юлия Селенко сообщила, что этой весной более 200 детей-сирот посетят оздоровительные лагеря Крыма, Краснодарского края, Северного Кавказа, Подмосковья и Белоруссии.

Кроме того, для сирот разработали специальную летнюю программу. Детей будут принимать 32 базы отдыха.

