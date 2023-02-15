В Госдуме заявили о необходимости обсудить допмеры по защите журналистов РФ за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил о необходимости проработки дополнительных мер защиты российских журналистов, работающих за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

"Обратили внимание на блог Жозепа Борреля. Там глава внешнеполитического ведомства Евросоюза хвастливо рассказывает, как европейцы защитили у себя свободу слова, зажав рот российским СМИ. В ЕС, утверждает господин Боррель, настоящая, профессиональная, независимая журналистика находится и всегда будет находиться под защитой", – сказал депутат.

Комментируя данное высказывание Борреля, Пискарев заявил, что все больше убеждается в правильности законодательного закрепления возможности принятия контрмер в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.

"Полагаю необходимым обсудить на заседании комиссии по расследованию иностранного вмешательства с участием специалистов и заинтересованных ведомств вопрос о дополнительным мерах по защите наших журналистов от преследования за правду за рубежом", – сказал Пискарев.

Он отметил, что ЕС систематически защищает СМИ, которые занимаются оправданием терроризма, сеют национальную рознь, пропагандируют ЛГБТ и употребление наркотиков среди несовершеннолетних, а также "дают трибуну отщепенцам, ратующим за расчленение России". В то же время в сообществе с таким "широким" спектром свобод закрываются российские СМИ и заключаются в тюрьмы российские журналисты, добавил Пискарев.

"Мы ни разу не слышали, чтобы такой чувствительный к вопросам свободы слова Жозеп Боррель за них заступился", – заключил парламентарий.

Летом 2022 года Госдума приняла закон, предусматривающий возможность принятия компетентными органами РФ ответных мер на дискредитацию российских СМИ за рубежом.

Данный документ наделяет генпрокурора РФ и его заместителей правом запрещать на территории России деятельности иностранных изданий и телеканалов, если государства, в которых они зарегистрированы, предприняли враждебные по отношению к СМИ из РФ действия.

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