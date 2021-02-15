В Минтруде опровергли сообщения о новых пособиях на детей-студентов

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Сообщения о введении новых выплат для детей-студентов не соответствуют действительности. Об этом сообщает Минтруд РФ .
"Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывается. Просим представителей СМИ внимательно относиться к передаче информации", – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что сейчас рассматривается возможность учета студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, живущих вместе с семьей, при расчете среднедушевого дохода для оформления пособий.
При этом такая инициатива не повлечет за собой появления отдельных выплат.
Ранее на V Всероссийском съезде Национальной родительской ассоциации замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова сообщила, что министерство подготовило проект, направленный на повышение адресности выплат. По ее словам, помимо студентов-очников, в составе семьи планировалось учитывать и детей, находящихся под опекой.
8 февраля столичные вузы вернулись к очной форме обучения. На дистанционном формате учащиеся высших учебных заведений находились в течение трех месяцев.
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