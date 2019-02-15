Выплаты работникам при ликвидации предприятия могут увеличить вдвое

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Российский Минтруд предложил в два раза увеличить выходное пособие, выплачиваемое работникам при ликвидации предприятия. Законопроект, разработанный ведомством, появился на портале нормативных актов.

В документе сказано, что при расторжении трудового договора увольняемому работнику необходимо выплачивать выходное пособие в размере двукратного среднего заработка.

В конце января министерство объявило о планах создать специальные фонды, чтобы обеспечить доступную среду на рабочих местах для инвалидов. Экспериментальную модель опробуют в ряде регионов страны.