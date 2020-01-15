Росреестр опроверг информацию о потере части базы данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Росреестре не подтвердили информацию о потере части базы данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там пояснили, что хранящиеся в Росреестре данные находятся под защитой от различных сбоев и несанкционированного доступа. В пресс-службе добавили, что вся информация также защищена благодаря зашифровке данных и резервной копии, которая гарантирует сохранность данных.

До этого Минэкономразвития РФ сообщило, что намерено проверить ситуацию в связи с сообщениями СМИ о том, что Росреестр якобы потерял часть базы данных владельцев недвижимости. Из-за этого, как отмечалось, некоторые граждане столкнулись с отказом в выдаче разрешений на резидентную парковку.

Во вторник заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков сообщил, что проблема с выдачей разрешений на бесплатную парковку резидентам в Москве устранена. Он пояснил, что чрезмерную нагрузку создали сайты-двойники и роботы.

Проблемы начались в декабре. Для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдавала ответы с задержками.

Резидентное разрешение позволяет парковаться на платных парковках своего района с 20:00 до 08:00. Те, кто хочет оставлять автомобиль в своем районе круглосуточно, должны вносить плату – 3 тысячи рублей за год действия разрешения, 6 тысяч – за два и 9 тысяч – за три года.

