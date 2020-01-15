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Общество

02:26

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

общество экономика

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил идею уменьшить подоходный налог (НДФЛ) для малоимущих граждан для снижения бедности.

По его словам, более эффективным инструментом может стать субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи.

Кудрин добавил, что уменьшение налогового бремени для граждан с низкими зарплатами имеет "очень косвенное" отношение к борьбе с бедностью, передает РИА Новости.

Чиновник пояснил, что нуждающиеся люди часто вовсе не имеют доходов, с которых мог бы взиматься этот налог, и изменение ставки на них не повлияет.

В декабре на встрече с региональными омбудсменами Владимир Путин пообещал подумать об освобождении от НДФЛ россиян, получающих минимальную зарплату.

Сейчас работодатель не может платить сотрудникам меньше МРОТ. Этот показатель составляет порядка 11,3 тысячи рублей. Однако за вычетом НДФЛ работник получает лишь 9,8 тысячи рублей.

Предполагается, что изменения облегчат жизнь россиянам с доходами, которые оказываются ниже МРОТ после вычета НДФЛ. Таковых в стране, по данным Росстата, 11 миллионов.

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