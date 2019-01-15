Чехова пожаловалась подписчикам на стресс

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram о результатах анализа крови, который она сделала после жалоб на постоянное переутомление.

На бессонницу Чехова стала жаловаться еще месяц назад, сообщает портал "Дни.ру". При этом плотный рабочий график не позволял ей восстанавливать силы.

"Показатели кортизола (гормона стресса) у меня зашкаливают. Доктор сказал, что так мог бы выглядеть анализ человека, участвующего в военных действиях", – написала телеведущая в своей посте. Она отметила, что глубоко переживает свои и чужие эмоции, а гармонию обретает только находясь у моря. "А море мне только снится, потому что мой честно заработанный отдых у моря, никак не складывается", – заключила Чехова и отметила, что планирует восстанавливать силы в спа-салонах.

Ведущая также пообещала, что если гормон стресса в ее крови уменьшится, то она снова будет писать воодушевляющие и мотивирующие посты.